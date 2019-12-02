اليونان تهدد بطرد السفير الليبي بسبب اتفاق تركيا وحكومة الوفاق

المصدر: ا ف ب

هدد وزير الخارجية اليوناني، يوم الإثنين، بطرد السفير الليبي في أثينا إذا لم يكشف تفاصيل الاتفاق العسكري الذي وقعته حكومة الوفاق مع أنقرة الأسبوع الماضي.

وقال وزير الخارجية نيكوس ديندياس، في تصريح صحفي: ”إذا لم يحضر لنا السفير الاتفاق، فسيتم يوم الجمعة اعتباره شخصًا غير مرغوب فيه وسيغادر البلاد“.

كما أعلن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الأحد، أن أثينا ستطلب الدعم من حلف شمال الأطلسي خلال قمته المقررة هذا الأسبوع في لندن، بعد توقيع أنقرة الاتفاق مع حكومة الوفاق الليبية.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وقّع، الأربعاء الماضي، اتفاقًا عسكريًا مع رئيس حكومة الوفاق الليبية فايز السراج، محوره ”تعاون عسكري وأمني“ لتعزيز ”الاتفاق الإطار للتعاون العسكري الموجود أصلًا“ و“العلاقات بين جيشي“ البلدين، بحسب أنقرة، لكن الاتفاق أثار كذلك مصر وقبرص.

والأحد، التقى ديندياس نظيره المصري سامح شكري في القاهرة؛ لبحث هذه المسألة.

ويأتي الاتفاق رغم دعوة وجهتها الجامعة العربية لأعضائها في تشرين الأول/ أكتوبر لوقف التعاون مع أنقرة والحد من تمثيلهم الدبلوماسي في تركيا؛ إثر الهجوم العسكري التركي على المقاتلين الأكراد في شمال سوريا.

يذكر أن العلاقات بين اليونان وتركيا ذات طابع حساس، خصوصًا أن الأخيرة شكلت بوابة دخول لآلاف من اللاجئين الذين وصلوا إلى الجزر اليونانية.