الجيش الليبي يصف اتفاقية حكومة الوفاق مع تركيا بـ“الباطلة“

وصفت القيادة العامة للجيش الليبي توقيع مذكرتي تفاهم بين حكومة الوفاق وتركيا بـ“الباطل“.

وقالت القيادة في بيان أصدرته الإثنين، ونشرته قناة ”الفضائية الليبية“ التابعة للحكومة المؤقتة: إن ”حكومة الوفاق تسعى إلى توسيع نفوذ تركيا في البحر المتوسط عبر توقيع هذه المعاهدة، بالرغم من أنها لا تملك الحق في توقيع مثل هذه المعاهدات“.

وأضاف البيان أن ”الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يحاول استغلال الموت السريري لحكومة الوفاق لعقد اتفاقات يورط فيها ليبيا، لافتًا إلى أن ”هذا التفاهم الذي وقع بين حكومة الوفاق وتركيا في المجال العسكري والبحري يؤثر على السلم والملاحة الدولية، ويهدد مصالح الدول الواقعة على البحر المتوسط“.

يذكر أن حكومة الوفاق الليبية وقعت مذكرتي تفاهم بحرية وعسكرية مع الحكومة التركية تناولت إحداهما إتاحة المجال للقوات التركية استخدام المطارات والطرق الليبية لأغراض عسكرية، بحسب مصدر تحدث لـ“إرم نيوز“.

وأشار المصدر إلى أن ”بعض نقاط الاتفاق قريبة إلى استنساخ اتفاقية تركيا وقطر الموقعة في آذار/ مارس 2015، والتي بمجرد توقيعها بدأت أعداد القوات التركية تصل تباعًا حتى وصلت بحلول تشرين الأول/ أكتوبر عام 2015 إلى خمسة آلاف جندي، ثم زاد العدد ليصل بنهاية عام 2017 إلى 10 آلاف جندي تركي في قطر، وتحاول حكومة الوفاق فعل ذلك في ليبيا عبر قاعدة تركية تنشأ لهذا الغرض بين مدينتي مصراته وزليتن“، على حد قوله.