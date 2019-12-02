وزير الطاقة الأمريكي يعلن الاستقالة من منصبه

أعلن وزير الطاقة في الولايات المتحدة الأمريكية، ريك بيري، في وقت متأخر من مساء أمس الأحد، استقالته رسميًا من منصبه، دون أن يبدي أسبابًا.

وقال بيري في تغريدة على حسابه التواصل الاجتماعي تويتر: ”اليوم هو الأخير لي كوزير للطاقة.. كان لي الشرف أن خدمت في إدارة دونالد ترامب”.

وأضاف: ”أود أن أبلغ الجميع بأن فترة عملي كانت رحلة رائعة لي ولأسرتي وللشعب الأمريكي، حيث أصبحنا الدولة الأولى بالعالم في إنتاج النفط والغاز“.

وكان ترامب قد نشر تغريدة في تشرين الأول/ أكتوبر، أعلن فيها لأول مرة أن بيري سيترك منصبه بحلول نهاية العام الجاري.

وقال الرئيس الأمريكي حينها: ”أود أن أشكر ريك بيري على عمله الرائع. إنه سيترك منصبه بنهاية العام للقيام بمصالح أخرى.. إنه صديق لي في نفس الوقت، ويسرني أن أرشح نائب الوزير دان برويليت ليكون وزيرًا جديدًا للطاقة“.

يشار إلى أن بيري تولى منصب وزير الطاقة في آذار/ مارس 2017، بعد نحو شهرين من تنصيب ترامب رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكية.