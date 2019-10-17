وزير الطاقة الأمريكي يعتزم الاستقالة

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قالت وكالة أنباء بلومبيرغ، اليوم الخميس، إن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أبلغ الرئيس دونالد ترامب أنه سيتنحى عن منصبه، لكن لم يتضح على وجه التحديد موعد رحيله. وأكد مصدر مطلع أن بيري يعتزم الاستقالة قريبًا.