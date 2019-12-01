مع بدء الترشح.. مخاوف من تصاعد الخلافات السياسية خلال موسم الانتخابات البرلمانية الإيرانية

أبدى رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، اليوم الأحد، تخوفه من تصاعد الخلافات السياسية خلال موسم الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في شباط/ فبراير 2020، فيما بدأت عملية تسجيل المرشحين، اليوم الأحد في عموم المحافظات.

وقال لاريجاني، خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران بمناسبة يوم البرلمان: ”إن مؤامرات الأعداء لزرع الفتنة في البلاد محكوم عليها بالفشل“، مضيفًا ”يسعى أعداء اليوم إلى خلق مشاكل في البلاد وتدمير موقف البرلمان … لكنهم لن ينجحوا“.

وقال لاريجاني إن ”هدم البرلمان هو تدمير للشعب الإيراني ككل، وقد يكون هناك إثارة سياسية متزايدة خلال موسم الانتخابات البرلمانية“، مؤكدًا أنه لن يخوض الانتخابات، بعدما مثل محافظة قم وسط إيران لثلاث دورات برلمانية وعلى مدى 12 عامًا.

وفي سياق متصل، بدأت إيران تسجيل المرشحين لخوض الانتخابات البرلمانية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا الأحد.

وستكون الانتخابات مقياسًا لشعبية المعسكرات المعتدلة والإصلاحية التي يمثلها الرئيس حسن روحاني، ويأتي ذلك بعد الاضطرابات بشأن أسعار البنزين التي حددتها الحكومة في وقت سابق من نوفمبر الماضي.

وستجرى الانتخابات في 21 شباط/ فبراير، ويبدأ البرلمان الجديد العمل في أيار/ مايو المقبل.

والمرشحون يترشحون في 208 دوائر انتخابية لـ 290 مقعدًا، تقوم لجنة صيانة الدستور بفحص المرشحين وتوافق على من يرغبون في الترشح في الانتخابات.

ويجب أن يتراوح عمر الراغب في التسجيل ما بين 30 و 75 عامًا وأن يكون حاصلاً على درجة الماجستير ليكون مؤهلاً.