البرلمان الإيراني يعيد انتخاب علي لاريجاني رئيسًا له

أعاد أعضاء البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، انتخاب علي لاريجاني رئيسًا لمجلس الشورى الإسلامي (البرلمان) للسنة الرابعة والأخيرة من الولاية البرلمانية العاشرة.

وقالت وكالة أنباء البرلمان الإيراني ”خانه ملت“، إن 3 مرشحين تنافسوا اليوم على تولي منصب رئاسة البرلمان وهم كل من علي لاريجاني ومحمد رضا عارف زعيم كتلة الأمل الإصلاحية، ومحمد جواد ابطحي.

وأضافت أن ”لاريجاني حصل على 155 صوتًا من إجمالي الأصوات البالغ عددها 279 صوتًا، فيما نال عارف 105 من الأصوات، ولم يحصل ابطحي سوى على 5 أصوات“.

كما أبقى البرلمان على السياسي الإصلاحي ”مسعود بزشكيان“ بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان بعدما حصل على 148 صوتًا خلال تنافسه مع عبد الرضا مصري الذي حصل على 143 صوتًا ليكون بمنصب النائب الثاني لرئيس البرلمان.

وفي 31 أيار/ مايو 2017، أعاد البرلمان التصويت على إعادة انتخاب علي لاريجاني، في خطوة كشفت عن فشل التيار الإصلاحي في إبعاد لاريجاني عن هذا المنصب وتسليمه إلى مرشحهم ”مسعود بزشكيان“.

وتجرى الانتخابات سنويًا داخل البرلمان الإيراني لاختيار رئيس البرلمان ونائبَيه وباقي أعضاء الهيئة الرئاسية.