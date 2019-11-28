إيران تتهم أنصار العبادي بالوقوف وراء الهجوم على قنصليتها في النجف

اتهمت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية ”إيرنا“، الخميس، أنصار رئيس الوزراء السابق وزعيم ائتلاف النصر حيدر العبادي، بالهجوم الأخير على القنصلية الإيرانية بمدينة النجف.

ونقلت الوكالة عن مصدر وصفته بالموثوق، أن ”من قاد عملية حرق القنصلية الإيرانية بالنجف، الليلة الماضية، هو شخص يدعى (أحمد شربه) وعدد من مؤيديه، وهم من أتباع أبرز الشخصيات السياسية في العراق“.

وقال المصدر، إن ”أحمد شربه هو من أبرز الشخصيات المقربة لمحافظ النجف السابق عدنان الزرفي، وهو حاليًا عضو في البرلمان العراقي عن ائتلاف النصر برئاسة حيدر العبادي“، مشيرًا إلى أن، ”أحمد شربه هو واحد من قادة الاحتجاجات في ميدان الصدرين في مدينة النجف، وسط العراق“.

وحمّلت الوكالة في تقرير لها محافظ النجف السابق عدنان الزرفي مسؤولية الهجوم، وذلك بعدما أشارت إلى أن ”الزرفي دعم بقوة المتظاهرين خلال الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، وحرضهم على مهاجمة القوات الحكومية والإطاحة بالحكومة والتيارات السياسية الشيعية“.

وأضاف أن ”هناك تقارير تفيد بأن الزرفي، الشخصية السياسية العراقية، قريب جدًا من الأمريكيين، وأن عائلته موجودة حاليًا في الولايات المتحدة“.

ووفقًا لمصادر أمنية نقلت عنها الوكالة الإيرانية، ”فإن مجموعة من مثيري الشغب تجمعوا داخل مطعم أمام القنصلية الإيرانية في النجف، الليلة الماضية، وهاجموا القنصلية وأحرقوها“.