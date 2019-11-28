أول تعليق عراقي رسمي على هجوم القنصلية الإيرانية في النجف

نددت وزارة الخارجية العراقية بالهجوم على القنصلية الإيرانية في النجف، وذلك بعدما اقتحمها محتجون وأضرموا النار فيها أمس الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية في وقت مبكر من صباح الخميس، بيانًا صادرًا عن الوزارة، قال إن ”الغرض من الهجوم بات واضحًا وهو إلحاق الضرر بالعلاقات التاريخية بين العراق وإيران، وكذا مع بقية دول العالم“.

وأضافت الوزارة أن ”البعثات الدبلوماسية العاملة على أرض العراق محط احترام وتقدير عال“، مشددة أن الحادث ”لا يمثل وجهة نظر رسمية“.

وكان مئات المحتجين أضرموا في وقت سابق، الأربعاء، النيران في قنصلية طهران بمدينة النجف، ما دفع السلطات لفرض حظر تجول لإشعار آخر، وتعطيل الدوام الرسمي الخميس.

وأغلقت قوات الجيش، مساء الأربعاء، جميع مداخل ومخارج مدينة النجف، وعزلتها عن بقية مناطق البلاد، وفق ما أفاد ضابط في الجيش.