خاتمي ينتقد لجوء روحاني للعنف ضد المحتجين في إيران

وجَّه الرئيس الإيراني الأسبق وزعيم التيار الإصلاحي محمد خاتمي، الأربعاء، انتقادات لحكومة الرئيس حسن روحاني، بسبب استخدامها القوة المفرطة ضد المتظاهرين خلال احتجاجات عمَّت مدن إيران على مدى الأسبوع الماضي، بسبب رفع أسعار البنزين.

وقال خاتمي خلال كلمة له أمام عدد من الناشطين السياسيين والاجتماعيين: ”لا يحق لأي حكومة اللجوء إلى العنف والقمع في وجه المتظاهرين“، معربًا عن أسفه وتعازيه لعائلات ضحايا المحتجين.

وطالب خاتمي السلطات الإيرانية بـ“فصل صفوف المتظاهرين السلميين عن مثيري الشغب“، مضيفًا أنه ”يجب تحديد 3 عوامل مختلفة في الأحداث الأخيرة، بما في ذلك جذور عدم رضا الشعب“.

وجاءت تصريحات خاتمي، بعدما وجه له عدد من قادة التيار الإصلاحي انتقادات بسبب صمته وعدم إعلان موقفه من الاحتجاجات الأخيرة.

وأسفرت الاحتجاجات التي شملت عموم إيران على مدى الأسبوع الماضي بسبب رفع أسعار البنزين، عن مقتل نحو 450 متظاهرًا حسب ما أعلنت المعارضة الإيرانية، أمس الثلاثاء، فيما بلغ عدد المعتقلين من المحتجين، 7 آلاف شخص حسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي بالبرلمان الإيراني حسين نقوي حسيني.