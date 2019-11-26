زعيم حزب إيراني: 70% من معتقلي الاحتجاجات عاطلون عن العمل

قال زعيم حزب ”مردم سالاري“ أحد الأحزاب الإصلاحية في إيران، النائب مصطفى كواكبيان، إن 70 في المئة من المعتقلين الذين شاركوا في الاحتجاجات الأخيرة من العاطلين عن العمل.

وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية فقد أكد كوكبيان مساء الثلاثاء في ندوة بعنوان ”دور البرلمان في الحريات المدنية“ التي اقيمت بجامعة أصفهان وسط إيران، أنه ”يجب التعامل بقوة ضد أي شخص فاسد، حتى لو كان ابن أي مسؤول أو رجل دين، إذا كان يتلاعب بأموال الشعب“.

وفي معرض حديثه عن الاحتجاجات التي اندلعت الأسبوع الماضي على خلفية رفع أسعار البنزين، أوضح كواكبيان وهو ممثل لأهالي طهران بالبرلمان، إن ”الاحتجاجات الشعبية على حق، وأن معظم المعتقلين في الأحداث الأخيرة كانوا يحملون أقل من شهادة الثانوية وأن 70 في المئة منهم عاطلون عن العمل“.

وأشار إلى أن ”حرية التجمع هي من الحقوق الشعبية الثلاثة المنصوص عليها في دستور الجمهورية الإسلامية“، مبينًا أنه ”لا يوجد مكان مناسب في أيٍّ من مدن البلاد لتنظيم مظاهرات احتجاج“.

وخلفت الاحتجاجات الشعبية التي توسعت وشملت أكثر من 165 مدينة إيرانية منذ الـ 15 من نوفمبر، نحو 450 قتيلًا حسب ما ذكرت المعارضة الإيرانية، يوم الثلاثاء.

وبلغ عدد المعتقلين في الاحتجاجات، حسب ما أعلن المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان ”حسين نقوي حسيني“، نحو سبعة آلاف متظاهر.