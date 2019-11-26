مراسلون بلا حدود تدعو إيران للكف عن تهديد الصحفيين

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، الثلاثاء، السلطات الإيرانية إلى الكف عن تخويف الصحفيين وذلك بعد سلسلة تهديدات أطلقت طهران ضد الصحفيين المتعاونيين مع محطات تلفزيونية وإذاعة ناطقة بالفارسية تبث بالخارج أثناء تغطية الاحتجاجات الشعبية الأخيرة.

وقال المنظمة في بيان نشرته في موقعها الرسمي بالنسخة الفارسية، إنها ”تدين عمليات الترهيب والضغط على شركاء وسائل الإعلام الدولية الناطقين باللغة الفارسية والصحفيين المستقلين وعائلاتهم“.

وذكر البيان إن ”الصحفيين المهددين يفضلون عدم ذكر أسمائهم لتجنب المزيد من الضغوط في إيران.

وفي هذه الأثناء، قالت إحدى كبار المذيعات الإيرانية في بي بي سي الناطقة باللغة الفارسية، ”فرناز قاضي زاده“، في تغريدة لها عبر ”تويتر“، ”أن والدها البالغ من العمر 73 عامًا قد استدعي وحذروا بسبب ابنتيه“، مضيفة أن ”عوائلنا أصبحت رهائن“.

وفي سياق آخر، نددت منظمة مراسلون بلا حدود بتصريحات السفير الإيراني في لندن ”حميد بعيدي نجاد“ وتهديده للعاملين في بي بي سي الفارسية وقناة إيران اينترنشينال وإذاعة فردا وغيرها من وسائل الإعلام الفارسية التي غطت الاحتجاجات الشعبية في إيران على مدى الاسبوع الماضي.

ووصفت المنظمة السفير الإيراني حميد بعيدي نجاد في لندن، بأنه ”سفير تهديد“، مطالبة السلطات البريطانية باتخاذ التدابير المهددة والخطيرة لحرية الإعلام والصحفيين، مؤكدة أن ”تهديد المواطنين وخاصة الصحفيين والإعلام في بلد ليس من واجبات ومهمة السفير“.

وفقًا للمعلومات التي حصلت عليها مراسلون بلا حدود، ”بالإضافة إلى موظفي قناة إيران اينترنشنال الدولية التي تبث من لندن، هناك عدد من الصحفيين من بينهم من يعمل في إذاعة فردا، وبي بي سي، وصوت أمريكا، ومن قناة من وتو، وصحيفة كيهان لندن تعرضوا للتهديد بطرق مختلفة من أجهزة الأمن الإيرانية“.

وأضافت إنه ”الصحفيين تعرضوا تهديدات مباشرة وهجمات إلكترونية أو التخويف على وسائل التواصل الاجتماعي، كما تعرضت أسر بعض هؤلاء الصحفيين للتهديد من قبل السلطات المحلية في إيران“.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد القضاء الإيراني، أن بعض ”الموظفين الرئيسيين والفاعلين“ في شبكة ایران اینترنشنال المعارضة، بأنهم سيواجهون ”قيودًا قانونية على ممتلكاتهم“.

ويأتي هذا الإجراء الصادر عن القضاء في طهران وسط احتجاجات واسعة النطاق عقب ارتفاع أسعار الغاز في إيران، حيث قامت قناة ”إيران اینترنشنال“ التي تبث من العاصمة لندن، بتغطية الاحتجاجات بشكل مستمر.