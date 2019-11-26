إيران تتخوف من إعادة الإنترنت للهواتف في طهران‎

رد وزير الاتصالات الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، يوم الثلاثاء، على دعوة لممثلي العاصمة طهران بالبرلمان بشأن إعادة شبكة الانترنت للهواتف المحمولة، معتبرًا أن ”السلطات العليا لم تقرر بعد إعادة هذه الخدمة“.

وقال جهرمي، في بيان صحفي له نشرته وكالات الأنباء الإيرانية، الثلاثاء: ”وزارة الاتصالات تعيش أصعب أيامها؛ والسلطات العليا لم تقرر بعد إعادة خدمات الإنترنت بشكل كامل في إيران وتعتقد بضرورة أخذ الحيطة والحذر حاليًا“.

وأضاف جهرمي أن ”وزارة الاتصالات تقوم بمباحثات حثيثة مع الجهات الأمنية لإعادة شبكة النت إلى سابق عهدها“.

وتابع: ”تعتقد أجهزة الأمن في البلاد أنه يجب توخي الحذر في إعادة خدمة الانترنت للهواتف المحمولة، ومجلس الأمن القومي لم يمنح المشغلين إذنًا كاملًا حتى الآن، وبالتأكيد ستتم استعادة الاتصالات فور تلقي وزارة الاتصالات إذنًا من مجلس الأمن القومي“.

ولا تزال العاصمة طهران وعدد من المدن الأخرى منها شيراز وقم واصفهان وآراك وغيرها دون خدمة الإنترنت عبر الهواتف المحمولة التي انقطعت السبت الماضي على خلفية اندلاع احتجاجات شعبية عارمة ضد الحكومة بسبب رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وفي يوم السبت الماضي، قامت وزارة الاتصالات الإيرانية بإعادة خدمة الإنترنت للمنازل والمعروفة بـ“ADSL“، فيما قدرت السلطات الحكومية خسائر قطع الانترنت على مدى الأسبوع الماضي بنحو مليار ونصف المليار دولار أمريكي.

وحث ممثلو العاصمة الإيرانية طهران في البرلمان الإيراني، محمد جواد آذري جهرمي، وزير الاتصالات الإيراني، على إعادة خدمة الإنترنت عبر الهاتف النقال التي لا تزال مقطوعة في طهران في أقرب وقت ممكن.