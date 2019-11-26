الرئيس الأوكراني ينفي تدخل بلاده في الانتخابات الأمريكية

المصدر: ا ف ب

نفى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الثلاثاء، أي تدخل لبلاده في انتخابات الرئاسة الأمريكية لعام 2016، ورفض نظرية المؤامرة التي يروج لها عدد من حلفاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وصرح زيلينسكي الذي تولى منصبه في نيسان/أبريل للصحفيين في العاصمة الأستونية تالين: ”نحن لا نتدخل في الانتخابات الأمريكية أو شؤونها الجيوسياسية“.

وواجه ترامب اتهامات بأن روسيا ساعدته على الفوز في انتخابات 2016. ورغم أن العديد من التحقيقات وجدت أدلة على التدخل الروسي، إلا أنها لم تربطه مباشرة بالرئيس الأمريكي.

وروج عدد من المقربين من ترامب نظرية بديلة أنه – وبعكس معلومات أجهزة الاستخبارات الأمريكية – فأوكرانيا هي التي تدخلت في الانتخابات لدعم هيلاري كلينتون منافسة ترامب الديمقراطية.

وتجري لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي تحقيقًا بهدف عزل ترامب بسبب مكالمة هاتفية بينه وبين نظيره الأوكراني يقول الديمقراطيون إنها تظهر أنه استخدم منصبه لتحقيق تطلعات سياسية.

وسعى زيلينسكي إلى التقليل من أهمية جلسات العزل، وقال إن بلاده تعاني من الكثير من المشاكل الداخلية ومن بينها الحرب شرق البلاد والمناطق التي يسيطر عليها الانفصاليون وضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية.

وأضاف: ”لدينا أمور يجب أن نفعلها تتعدى المكالمات الهاتفية“.