للمرة الأولى.. بوتين وزيلينسكي على طاولة واحدة في ديسمبر المقبل

أعلنت الرئاسة الفرنسية ”الإليزيه“، الجمعة، أن قمة رباعية حول أوكرانيا ستنعقد بالعاصمة باريس في 9 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وستشهد أول لقاء مباشر بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وسيشارك في القمة أيضًا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ضمن جهود إنهاء النزاع في شرق أوكرانيا؛ حيث ينشط انفصاليون موالون لموسكو.

ولفت البيان إلى أن ”القمة ستعقد في وقت أحرز تقدمًا كبيرًا منذ الصيف في المفاوضات التي سمحت بوقف الأعمال القتالية بعدة بؤر توتر، وستسمح بتطبيق فصل جديد في اتفاقات مينسك“.

وتهدف القمة إلى تسوية النزاع في شرق أوكرانيا بين القوات الأوكرانية والانفصاليين، الذين يقول الغرب وكييف إن روسيا تدعمهم وهو ما تنفيه موسكو.

وكانت فكرة عقد قمة جديدة رباعية حول أوكرانيا طُرحت خلال لقاء ماكرون مع بوتين في 19 أغسطس/آب على هامش قمة مجموعة السبع في بياريتس (جنوب شرقي فرنسا).

وماكرون الراغب في تقارب بين الاتحاد الأوروبي وموسكو يرى في ذلك دليلًا على أنه يمكن لأوروبا وروسيا أن تسويا معًا مشاكل القارة التي تطرح تساؤلات حول دور حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وسبق أن انعقدت قمة رباعية مماثلة حول أوكرانيا، في 6 يونيو/حزيران 2014، وذلك في قصر بينوفيل في النورماندي (شمال غربي فرنسا).