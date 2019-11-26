حزب مودي يخسر حكم أغنى ولاية هندية‎

المصدر: أ ف ب

خسر حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اليوم الثلاثاء، حكم ولاية ماهاراشترا التي تضم العاصمة المالية بومباي، غرب البلاد، بعد انهيار ائتلاف حكومي قصير الأجل بها.

وفاز حزب الشعب الهندي ”بهاراتيا جاناتا“ القومي بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات الشهر الفائت، لكنّ ذلك لم يكن كافيًا لتشكيل حكومة منفردًا.

ونجح الحزب في التوصل إلى اتفاق مع قيادي كبير في حزب المؤتمر الوطني، السبت، لكن الاتفاق انهار بعد أن رفض قادة حزب المؤتمر الاتفاق.

واستقال النائب ”ديفيندرا فادنافيس“ كرئيس للحكومة، اليوم الثلاثاء، مُبلغًا الصحفيين أنّ حزبه لا يستطيع تشكيل حكومة.

ورغم أنّ حزب مودي حكم أغنى ولايات البلاد سابقًا في ائتلاف حكومي مع حليفه الإقليمي اليميني حزب ”شيف سينا“، إلا أن الائتلاف انهار بعد انتخابات تشرين الأول/أكتوبر بسبب خلاف حول تقاسم السلطة.

ومن المتوقع أنّ يسعى حزب ”شيف سينا“ اليمني ومنافسه الإيديولوجي حزب المؤتمر الوطني اليساري إلى تشكيل ائتلاف حكوميّ.

وقال دافال كولكارني الذي ألّف كتابًا عن حزب ”شيف سينا“:“الحقيقة أن هذه الأحزاب التي لا يجمعها إلا القليل تجتمع سويًا فقط لإخراج بهاراتيا جاناتا من (حكم) الولاية … ولهذا تداعيات خطيرة على مودي وحزبه“.

وتشهد الهند تباطؤًا اقتصاديًا، وستشكّل خسارة حكم ماهاراشترا، التي تعد عاصمتها بومباي مقرًا لأقطاب قطاع الأعمال والبورصة وقطاع بوليوود السينمائي الجذاب، ضربة موجعة لمودي.