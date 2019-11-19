عمان تهزم الهند في تصفيات كأس العالم 2022

اكتفت سلطنة عمان بالفوز 1-صفر على ضيفتها الهند لتقترب من بلوغ الدور الثالث بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم لكرة القدم 2022، اليوم الثلاثاء.

وكررت عمان فوزها على الهند، بعد الفوز خارج أرضها 2-1 في افتتاح جولات المجموعة الخامسة، لترفع رصيدها إلى 12 نقطة بفارق نقطة واحدة خلف قطر المتصدرة ومستضيفة النهائيات بعد نحو عامين.

سجل محسن الغساني هدف اللقاء بعد أن تسلم تمريرة رائعة من محسن جوهر، لينفرد بالحارس ثم سدد كرة منخفضة في الشباك في الدقيقة 33 معوضًا ركلة جزاء أهدرها.

وفازت قطر 1-صفر على أفغانستان في وقت سابق اليوم.

وتوقف رصيد أفغانستان عند أربع نقاط مقابل ثلاث نقاط للهند ونقطة واحدة لبنجلاديش مع تبقي ثلاث جولات.

وتقام الجولة السابعة من منافسات المجموعة يوم 26 آذار/مارس 2020، حيث تلتقي الهند مع قطر، وبنغلادش مع أفغانستان.

ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الثماني، إلى جانب أفضل 4 منتخبات حاصلة على المركز الثاني (المجموع 12 فريقًا) إلى نهائيات كأس آسيا 2023 والدور الثالث من تصفيات كأس العالم 2022 في قطر.

في المقابل، تنتقل المنتخبات الـ24 التالية من أجل المشاركة في تصفيات كأس آسيا 2023 في الصين.