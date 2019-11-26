نائب إيراني: سلوك روحاني خلال الاحتجاجات ”مشبوه ومريب“

هاجم ممثل أهالي مدينة ”معشور“ التابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، النائب علي غلمرادي، الثلاثاء، الرئيس حسن روحاني، واصفًا سلوكه الأخير في مواجهة الاحتجاجات الشعبية المناهضة له بسبب قرار رفع أسعار البنزين بأنه ”سلوك مشبوه ومريب“.

وقال النائب غلمرادي في جلسة البرلمان الإيراني، وهو يخاطب روحاني: ”سلوكك في البعد الأمني كان مريبًا ومثيرًا للشكوك.. أنت أكبر رئيس في البلاد، استخدم القبضة الأمنية“.

واعتبر ممثل أهالي مدينة معشور أن ”تنفيذ خطة رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف تسبب بضرر كبير لإيران“.

وتشير تقارير غير رسمية في إيران إلى أن مدينة معشور شهدت سقوط عدد كبير من الضحايا في الاحتجاجات، حيث لقي 28 متظاهرًا مصرعهم بسبب استخدام قوات الأمن للرصاص الحي.

وذكرت تقارير صحفية إيرانية أن عددًا من أعضاء البرلمان حاولوا إسكات النائب عن مدينة معشور علي غلمرادي الذي واصل الهجوم على حكومة روحاني وتعاطيها مع الاحتجاجات.

وكان عضو البرلمان الإيراني عن التيار الإصلاحي، قاسم ميرزايي نيكو، كشف الأحد، عن مقتل 130 شخصًا خلال الاحتجاجات الشعبية التي عمت 500 نقطة في البلاد خلال الأسبوع الماضي بسبب قرار الحكومة رفع أسعار البنزين إلى ثلاثة أضعاف.

فيما ذكرت منظمات حقوق الإنسان أن السلطات الإيرانية اعتقلت 4800 شخص على الأقل في 18 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة.