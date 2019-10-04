مسؤول إيراني يصف الاحتجاجات الشعبية في العراق بـ“المؤامرة“ الإسرائيلية

وصف مستشار رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية حسين أمير عبداللهيان، الجمعة، الاحتجاجات المناهضة للأحزاب العراقية التي تدعمها إيران بالمؤامرة، زاعمًا أن إسرائيل تقف وراء تلك الاحتجاجات.

وخرج محتجون عراقيون في عدة مدن، الجمعة، لليوم الرابع على التوالي مطالبين بتوفير فرص العمل للعاطلين، وتحسين الخدمات، ومحاربة الفساد.

وقال عبداللهيان في تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي تويتر: ”الأيادي الأجنبية الخبيثة منذ سنوات تحاول زعزعة الاستقرار في العراق، وهذه المرة يحاولون بطريقة المطالب المدنية المشروعة زعزعة الأمن“.

وأضاف عبداللهيان: ”بالنظر إلى المطالب المدنية للشعب، يقف الصهاينة ومؤيدو الإرهاب التكفيري وراء الأحداث الأخيرة في العراق.. سيتم إحباط هذه المؤامرة أيضًا“.