إيران تحجب موسوعة ”ويكيبيديا“ بسبب ”دعمها“ للاحتجاجات

أكد بعض مستخدمي الشبكات الاجتماعية والإنترنت في إيران، أن السلطات حجبت الموسوعة الحرة ”ويكيبيديا“، بسبب دعمها للاحتجاجات الشعبية المناهضة للنظام في طهران والتي انطلقت في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري لمدة أسبوع واحد.

وذكر تقرير لإذاعة ”فردا“ التابع للمعارضة الإيرانية، الثلاثاء، أن العديد من مستخدمي شبكة الإنترنت في إيران واجهوا منذ الاثنين، مشاكل بعدم القدرة والوصول إلى موقع ”ويكيبيديا“ الإلكتروني، وتبين بعد ذلك أن السلطات قامت بحجبه.

وأضاف التقرير أن ”حجب النظام الإيراني لموقع ويكيبيديا جاء نتيجة إنشاء عدد من المستخدمين الإيرانيين صفحة بعنوان الاحتجاجات الإيرانية“، في إشارة إلى الاحتجاجات التي اندلعت على خلفية رفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف.

وفي أعقاب الاحتجاجات على ارتفاع البنزين في مدن مختلفة في إيران، أمر مجلس الأمن الإيراني بإغلاق الإنترنت منذ السبت الماضي لمدة أسبوع واحد.

ورغم إعادة شبكة الإنترنت في العديد من المدن الإيرانية منذ مساء السبت الماضي، لا يزال يتعين على المستخدمين استخدام مجموعة متنوعة من أدوات التصفية للتحايل على الحجب والوصول إلى المواقع الأجنبية.

وطرحت إيران لسنوات عديدة خطة لفصل الإنترنت الذي يستخدمه المستخدمون المحليون عن شبكة ”الويب“ العالمية، وتم الكشف عن أجزاء من هذه الخطة كشبكة معلومات وطنية.