ناشط إيراني: الوضع في سجن فشافويه بطهران كارثي

وصف المحامي والناشط الحقوقي البارز في إيران، قاسم شعلة سعدي، اليوم الثلاثاء، وضع المعتقلين في سجن ”فشافويه“ بطهران بأنه ”كارثي للغاية“.

وقال شعلة سعدي لإذاعة ”فردا“، التابعة للمعارضة الإيرانية إن ”حالة السجن كارثية للغاية“، مضيفًا أن ”مياه السجن يجري قطعها منذ منتصف الليل وحتى صباح اليوم التالي، وأن علب القمامة الكبيرة كانت تستخدم لتخزين المياه للسجناء“.

وأضاف شعلة الذي كان مسجونًا في سجن ”فشافويه“ أن ”المعتقلين في السجن كانوا -أيضًا- في ظروف غير طبيعية وبعضهم كان ينام في الممرات“، مؤكدًا أنه ”مع نقل أعداد كبيرة من المحتجزين في الاحتجاجات الأخيرة إلى سجن فشافويه، سيكون الوضع كارثيًّا أكثر من ذي قبل“.

وكان حسن خليل عبادي، رئيس مجلس مقاطعة ”ري“ جنوب طهران، قال أمس إن المحتجين من السجناء كانوا في حالة يُرثى لها، وإن ”سجن فشافويه ليس لديه التسهيلات اللازمة“.

وكشفت منظمات حقوق الإنسان الأسبوع الماضي أن السلطات الإيرانية اعتقلت 4800 شخص على الأقل في 18 محافظة إيرانية خلال الاحتجاجات الأخيرة.