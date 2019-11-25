بريطانيا.. البحث عن طائرة خفيفة وقائدها بعد اختفائها

بدأت سلطات ويلز بالمملكة المتحدة، الاثنين، عملية بحث عن طائرة خفيفة وقائدها بعد اختفائها قبالة سواحل البلاد (جنوب غرب).

وقالت شرطة منطقة شمال ويلز، إن الطائرة كانت في طريقها من مطار ”كارنارفون“ إلى ”غريت أورم ولاندودنو“، قبل اختفائها، ظهر الاثنين، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي سي“.

وأضافت الشرطة أنه لم يكن هناك ركاب آخرون على متن الطائرة، معربة عن دعمها لأسرة الطيار المفقود.

وأشارت إلى أن مروحية تابعة لقوات خفر السواحل، وقوارب تابعة للمؤسسة الوطنية الملكية لقوارب النجاة (خيرية) تبحث في منطقة حول جزيرة بفن عن الطائرة.

وقالت قوات خفر السواحل الملكية إنها تلقت مكالمة هاتفية للمساعدة قبل الساعة 12:50 (تغ).

وأضافت: ”نقوم بالتنسيق حاليًا بشأن حادثة بالقرب من جزيرة بفن“.

وقالت وكالة الملاحة البحرية وخفر السواحل إن عملية البحث بدأت بعد تقارير بأن طائرة اختفت من على شاشات الرادار.

وأضافت أن زوارق إنقاذ وشرطة شمال ويلز تشارك جميعها في عملية البحث.