 مقتل 18 راكباً على متن طائرة في الكونغو (صور وفيديو) – إرم نيوز‬‎

مقتل 18 راكباً على متن طائرة في الكونغو (صور وفيديو)

مقتل 18 راكباً على متن طائرة في الكونغو (صور وفيديو)

المصدر: رويترز

قتل 18 راكباً على متن طائرة تحطمت صباح اليوم الأحد في مدينة ”جوما“ في شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد به مكتب محلي.

وقال عمال إغاثة إن جثث 18 شخصاً على الأقل كانوا على متن طائرة تحطمت اليوم في شرق الكونغو الديمقراطية انتشلت من بين الأنقاض.

وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم ”كيفو“ الشمالي، في بيان لها، إن الطائرة التابعة لشركة ”بيزي بي“ تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة ”بيني“.

وسقطت طائرة الركاب في منطقة سكنية في مدينة ”جوما“ أثناء إقلاعها من مطار مجاور.

وقالت شركة طيران ”بيزي بي“ المحلية إن 16 راكباً كانوا على متن الطائرة إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم.

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