مقتل 18 راكباً على متن طائرة في الكونغو (صور وفيديو)

قتل 18 راكباً على متن طائرة تحطمت صباح اليوم الأحد في مدينة ”جوما“ في شرق الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفاد به مكتب محلي.

وقال عمال إغاثة إن جثث 18 شخصاً على الأقل كانوا على متن طائرة تحطمت اليوم في شرق الكونغو الديمقراطية انتشلت من بين الأنقاض.

وقال مكتب كارلي نزانزو كاسيفيتا حاكم إقليم ”كيفو“ الشمالي، في بيان لها، إن الطائرة التابعة لشركة ”بيزي بي“ تحطمت أثناء إقلاعها في رحلة إلى مدينة ”بيني“.

وسقطت طائرة الركاب في منطقة سكنية في مدينة ”جوما“ أثناء إقلاعها من مطار مجاور.

#Congo – Un avion de passagers transportant environ 17 passagers s'est écrasé dimanche dans la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo, faisant 17 morts dont 2 membres de l'équipage, a annoncé le bureau du gouverneur de la province. pic.twitter.com/yGdrloHKeb — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) November 24, 2019

وقالت شركة طيران ”بيزي بي“ المحلية إن 16 راكباً كانوا على متن الطائرة إضافة إلى اثنين من أفراد الطاقم.