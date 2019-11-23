الجيش الفلبيني يعلن مقتل متشدد ضالع بهجمات انتحارية

قال جيش الفلبين اليوم السبت؛ إن جنوده قتلوا متشددًا ساعد جماعة محلية مرتبطة بتنظيم داعش لتنفيذ تفجيرات انتحارية في إقليم سولو جنوب البلاد.

وقال مسؤولون عسكريون إنهم انتشلوا جثة المتشدد المعروف باسم ”أبو طلحة“ بعد اشتباك مع القوات الفلبينية، صباح أمس الجمعة، في بلدة باتيكول.

وأضافوا، أن أبو طلحة تلقى تدريبات على صنع القنابل على أيدي الدولة الإسلامية وأصدر تعليمات لجماعة ”أبو سياف“ الإسلامية المتشددة بشن هجمات انتحارية، وعمل أيضًا ”كقناة تمويل واتصال“ بين الجهاديين الأجانب والمحليين.

وقال البريجادير جنرال أنطونيو نافاريتي:“سيؤدي مقتل أبو طلحة بالتأكيد إلى الإحباط في صفوف جماعة أبو سياف في سولو“.

وحث الميجر جنرال كورليو فينلوان، قائد قوات الجيش في سولو، أعضاء جماعة أبو سياف المتبقين على ”الاستسلام وعيش حياة طبيعية بدلًا من ملاحقتهم كمجرمين فارين“.