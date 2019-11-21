الفلبين تنقل إدارة 63 قرية لحكومة مسلمي ”بانغسامورو“

نقلت السلطات الفلبينية إدارة 63 قرية في مقاطعة شمال كوتاباتو في جنوب الفلبين إلى إقليم بانغسامورو المتمتع بالحكم الذاتي لمسلمي مورو.

جرت مراسم التسليم في مدينة شريف كابونسوان التابعة للإقليم، حيث سلّم نائب محافظ مقاطعة شمال كوتاباتو، إميلو تالينو ميندوزا، إدارة 63 قرية إلى رئيس وزراء إقليم بانغسامورو مراد إبراهيم.

وقال ميندوزا خلال المراسم ”اليوم نحن لا ننقل إدارة 63 قرية فقط إلى حكومة بانغسامورو، ولكننا نفتح أيضًا صفحة مهمة في تاريخ شعبنا وهذه المقاطعة“.

من جانبه تعهد إبراهيم بتقديم أفضل الخدمات للقرى التي تسلموا إدارتها، مضيفًا: ”سنواصل رفع شعار الحكومة المحلية الصادقة في هذه المرحلة“.

وفي 22 فبراير/شباط الماضي، أدى مراد إبراهيم، رئيس جبهة تحرير مورو الإسلامية، اليمين الدستورية رئيسًا لوزراء الحكومة المؤقتة في ”بانغسامورو“، التي جرى تشكيلها حديثًا للمسلمين، جنوبي الفلبين.

وصوّت مليون و540 ألفًا و17 شخصًا، من أصل مليون و700 ألف، بـ“نعم“، في استفتاء شعبي أجري على مرحلتين في يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط الماضيين، على قانون ”بانغسامورو“ الذي يمنح حكمًا ذاتيًا موسعًا لمسلمي مورو.

ومن المقرر أن تسلم ”جبهة تحرير مورو الإسلامية“ أسلحتها تدريجيًا، بالتزامن مع إنجاز خطوات اتفاق الحكم الذاتي، لتكتمل العملية في 2022، وتتحول الجبهة إلى كيان سياسي خاضع لقانون الأحزاب.