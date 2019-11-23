الجيش الإسرائيلي يسقط طائرة دون طيار على حدود غزة

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء السبت، إنّ الجيش الإسرائيلي أسقط طائرة دون طيارة انطلقت من قطاع غزة، وتجاوزت منطقة السياج الحدودي شرق القطاع.

وأفادت قناة i24 نيوز الإسرائيلية، أنّ ”الجيش الإسرائيلي أسقط مساء السبت، طائرة مسيرة اخترقت السياج الحدودي من قطاع غزة“.

وهذه هي المرة الثانية التي يتمكن فيها الجيش الإسرائيلي من إسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة، خلال الشهر الجاري.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرنوت“ الإسرائيلية، اليوم السبت، أنّ الجيش الإسرائيلي بدأ يخشى تعاظم استخدام الطائرات دون طيار التي بحوزة الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

وأشارت إلى أنّ الجيش الإسرائيلي أصدر تعليماته لجنوده في المناطق الحدودية لقطاع غزة، بالترقب والحذر خشية من استخدام الفصائل الفلسطينية لطائرات دون طيار.