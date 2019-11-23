منظمة إيرانية توثق عدد قتلى احتجاجات ”ثورة البنزين“ (صورة)

وثقت منظمة ”هرانا“ الحقوقية الإيرانية، اليوم السبت، عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت يوم الجمعة الماضي، والتي عُرفت بـ“ثورة البنزين“ ضد النظام والحكومة الإيرانية؛ بسبب رفعها أسعار البنزين ثلاثة أضعاف.

وذكرت المنظمة في موقعها الرسمي أنها حصلت على معلومات تفيد بمقتل 134 متظاهرًا من المحتجين وقوات الأمن خلال مواجهات اندلعت في 97 مدينة إيرانية.

وقالت المنظمة التي تتخذ من تركيا مقرًا لها إنها حصلت على معلومات تفيد بمقتل 99 متظاهرًا و5 من قوات الأمن، فيما لا يزال مصير 35 متظاهرًا مجهولًا.

وأكدت المنظمة الحقوقية أن قوات الأمن الإيرانية ارتكبت جرائم فظيعة بحق المتظاهرين، خصوصًا بعد قيامها بقطع شبكة الانترنت لمنع الرأي العام من الاطلاع على ما يجري داخل المدن الإيرانية.

ونشرت المنظمة صورة تظهر عددًا من المتظاهرين المعتقلين في موجة الاحتجاجات الأخيرة في إيران، والتي قامت سلطات الأمن بقمعها.

وتشير منظمات حقوق الإنسان الدولية إلى أن عدد القتلى في إيران تجاوز الأرقام التي حصلت عليها المنظمات، خصوصًا بسبب قلة الوصول إلى المعلومات على خلفية قطع الانترنت الذي استمر نحو ثمانية أيام.

وقالت السلطات الإيرانية إنها اعتقلت نحو 100 من قادة الاحتجاجات في العديد من المدن الإيرانية، فيما ذكرت وزارة الاستخبارات أنها لا تزال تتعقب بعض المطلوبين في العديد من تلك المدن.