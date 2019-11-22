واشنطن تدعو الإيرانيين لتوثيق عمليات القمع‎

دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الجمعة، الإيرانيين إلى توثيق عمليات القمع التي نفذتها السلطات ضد المحتجين خلال الاحتجاجات الأخيرة التي تلت رفع أسعار البنزين.

وكتب بومبيو، تغريدة عبر ”تويتر“ بالفارسية ثم بالإنجليزيّة جاء فيها:“طلبت من المحتجين الإيرانيين أن يرسلوا لنا المقاطع المصورة والصور والمعلومات التي توثق حملة النظام على المتظاهرين“.

وأضاف أن“الولايات المتحدة ستنشر هذه الانتهاكات وتعاقب مرتكبيها“.

وبمجرد نشر بومبيو التغريدة، قام إيرانيون بالرد ونشر مقاطع مصورة وصور تظهر عمليات القتل والقمع، التي رافقت الاحتجاجات في المدن الإيرانية، بحسب موقع ”الحرة“ الأمريكي.

ونشرت ناشطة سياسية إيرانية تدعى مونيكا إيرتل، مقطع فيديو يُظهر سقوط جرحى برصاص قوات الأمن الإيرانية أرفقته بتعليق قالت فيه إن هذا جزء من ”الفظائع“ التي خرجت للعلن رغم انقطاع الإنترنت في البلاد.

وقبل أيام، أعلن مجلس الأمن القومي الإيراني حجب خدمة الإنترنت في عموم البلاد بهدف الحيلولة دون اتساع نطاق ”احتجاجات الوقود“ قبل أن يتم رفعه عن بعض المناطق.

ويوم الثلاثاء، ذكرت منظمة ”العفو“ الدولية أن ”106 أشخاص على الأقل قُتلوا في إيران خلال الاحتجاجات الرافضة لرفع أسعار الوقود“.

ولم تكشف السلطات الإيرانية عن أي حصيلة رسمية تتعلق بسقوط قتلى في المظاهرات تتعلق بسقوط قتلى في المظاهرات.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم السلطات الإيرانية جهات رسمية ”أطرافًا خارجية“ لم تسمّها، بالسعي إلى الإخلال النظام العام.

ويوم الأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد على 100 مصرف، و50 متجرًا خلال الاحتجاجات.

وتسببت الاحتجاجات بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.