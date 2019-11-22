بومبيو: نقف بفخر مع الشعب اللبناني في مظاهراته

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قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ”تقف بفخر مع الشعب اللبناني“ في مظاهراته السلمية التي تدعو إلى الإصلاح ووضع حد للفساد.