بشأن كوريا الشمالية.. سول تواصل اتفاق التعاون الاستخباراتي مع طوكيو

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، أن كوريا الجنوبية أبلغت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، أنها ستواصل مشاركتها تبادل المعلومات المخابراتية بشأن كوريا الشمالية، مما يمثل عدولًا عن قرار سابق بوقف اتفاق للتعاون بين البلدين وسط خلاف حول التجارة ووقائع التاريخ.

ووقعت كوريا الجنوبية تحت ضغوط من الولايات المتحدة، لاستمرار اتفاقها لأمن المعلومات العسكرية مع اليابان.

وكانت واشنطن تخشى أن تؤدي أي عودة لنقل المعلومات من خلال الجيش الأمريكي إلى تقويض الجهود الرامية للرد على أي خطر قد تشكله صواريخ كوريا الشمالية.

وقالت كوريا الجنوبية في أغسطس /آب، إنها ستنهي الاتفاق بعدما فرضت اليابان قيودًا على تصدير مواد ضرورية لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.