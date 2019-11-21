البنتاغون ينفي بحث خفض القوات الأمريكية بكوريا الجنوبية

نفت وزارة الدفاع الأمريكية ”البنتاغون“ اليوم الخميس تقريرًا إخباريًا ورد من كوريا الجنوبية عن أن الولايات المتحدة تدرس إحداث خفض كبير في عدد جنودها بكوريا الجنوبية إذا لم تسهم سول بالمزيد في تكاليف نشرالقوات.

وقال المتحدث باسم الوزارة جوناثان هوفمان في بيان إنه ”لا صحة على الإطلاق لما ورد في تقرير صحيفة تشوسون إيلبو عن أن وزارة الدفاع الأمريكية تدرس حالياً إبعاد أي قوات من شبه الجزيرة الكورية“.

وأشارالمسؤول الأمريكي إلى تصريح وزير الدفاع مارك إسبر في وقت سابق اليوم، الذي قال فيه إنه لم يسمع بمثل هذه الخطط.

وأضاف: ”كان الوزير إسبر في كوريا الجنوبية في الأسبوع الأخير وأكد مجددًا التزامنا الراسخ تجاه (كوريا الجنوبية) وشعبها“.

واعتبر المتحدث باسم البنتاغون أن مثل هذه الأنباء ”تكشف أوجه خلل خطيرة وغيرمسؤولة في النقل عن مصدر واحد مجهول. نطالب تشوسون إيلبو بسحب هذا الخبر على الفور“.