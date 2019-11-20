مريم رجوي: انتفاضة الشعب الإيراني تسعى لإسقاط ”ولاية الفقيه“

قالت مريم رجوي زعيمة المعارضة الإيرانية إن انتفاضة الشعب من خلال تقديم أكثر من 200 شهيد، تعتبر الإرادة الصلبة المنتصرة التي لا تقهر للشعب الإيراني لإسقاط نظام ولاية الفقيه.

وأكدت المعارضة الإيرانية بأن ”عملية فكّ سلاسل الاستبداد والخمينيّة عن أيدي الشعب الإيراني قد بدأت فعلًا، فتدمير قصر خامنئي الذي بني على الظلم والبطش والقهر يقترب“.

وأضافت رجوي: ”اليوم، ليس المجتمع والتاريخ الإيرانيان يرحّبان بالمنتفضين فحسب، ولكن أيضًا يحيي بهم العالم بأسره ويشيد بهم“.

وعبرت رجوي، عبر بيان على موقعها الرسمي، عن امتعاضها؛ لأن ”خامنئي، الزعيم الشرّير مصّاص الدماء، استخدم في خطابه المرتبك في 17 نوفمبر خلال بضع دقائق 15 مرة صفة الأشرار والشر ضدهم“.

وتابعت: ”إذا كانت الانتفاضة والعصيان اللذان يهدفان إلى إسقاط نظام ولاية الفقيه من عرش السلطة، وإقامة الحرية والديمقراطية والمساواة تعني أعمال الشرّ وانعدام الأمن لنظام الملالي، فإن شباب الانتفاضة ومعاقل الانتفاضة وكل المجاهدين والمناضلين يعتزّون بها“.

وأشارت رجوي إلى أن المدن ”المنتفضة قد حاصرت استبداد نظام ولاية الفقيه المهتزّ المحتضر، فهذا الحصار الناري، الذي أثبت وجوده مرات عدة منذ يناير2018، قد أعدّ العدّة لطي صفحة حياة النظام المشينة“.