مريم رجوي تدعو لتحقيق دولي بقمع الاحتجاجات في إيران

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي، السبت، المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في قمع قوات النظام الإيراني للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت، أمس الجمعة، على خلفية رفع أسعار البنزين.

وحثت رجوي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان على ”إدانة قمع تظاهرات الشعب الإيراني، وتعيين لجنة للتحقيق في سقوط القتلى والجرحى والمعتقلين“.

كما أشارت رجوي إلى ”وفاة شخص في احتجاجات مدينة سيرجان جنوب إيران، قائلة: ”نعزي في وفاة روح الله نظري الذي قتل برصاص القوات القمعية في سيرجان الليلة الماضية“.

از ملل‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع #حقوق_بشر میخواهم تا سركوب تظاهرات مردم #ایران را قویا محكوم نموده و هیاتی را تعیین كنند تا پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیر‌شدگان این قیام تحقیق كند. #IranProtests — مریم رجوی (@Maryam_Rajavi_P) November 16, 2019

وأظهرت مقاطع عديدة قوات الأمن وهي تعتدي بالضرب بالعصا والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأرجع نشطاء وفاة ثلاثة من المحتجين إلى استخدام القوات للرصاص الحي في عدة مناطق.