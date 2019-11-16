 مريم رجوي تدعو لتحقيق دولي بقمع الاحتجاجات في إيران – إرم نيوز‬‎

مريم رجوي تدعو لتحقيق دولي بقمع الاحتجاجات في إيران

مريم رجوي تدعو لتحقيق دولي بقمع الاحتجاجات في إيران

المصدر: إرم نيوز

دعت زعيمة المعارضة الإيرانية في الخارج مريم رجوي، السبت، المجتمع الدولي إلى تشكيل لجنة للتحقيق في قمع قوات النظام الإيراني للاحتجاجات الشعبية التي انطلقت، أمس الجمعة، على خلفية رفع أسعار البنزين.

وحثت رجوي في تغريدة عبر حسابها الرسمي على ”تويتر“ الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان على ”إدانة قمع تظاهرات الشعب الإيراني، وتعيين لجنة للتحقيق في سقوط القتلى والجرحى والمعتقلين“.

كما أشارت رجوي إلى ”وفاة شخص في احتجاجات مدينة سيرجان جنوب إيران، قائلة: ”نعزي في وفاة روح الله نظري الذي قتل برصاص القوات القمعية في سيرجان الليلة الماضية“.

وأظهرت مقاطع عديدة قوات الأمن وهي تعتدي بالضرب بالعصا والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، وأرجع نشطاء وفاة ثلاثة من المحتجين إلى استخدام القوات للرصاص الحي في عدة مناطق.

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