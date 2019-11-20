روحاني يعلن انتصار الحكومة الإيرانية على الاضطرابات

ذكرت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، أن الرئيس حسن روحاني أعلن اليوم الأربعاء، انتصار الحكومة على الاضطرابات التي يتهم أعداء أجانب بإشعالها، وذلك بعد احتجاجات هزت البلاد منذ رفع أسعار البنزين الأسبوع الماضي.

وقال روحاني في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية على موقعها الإلكتروني: ”نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي، وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد“.

وأضاف أن ”المظاهرات العفوية المؤيدة للحكومة التي ترونها هي أقوى علامة على قوة الشعب الإيراني“.

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن آلاف الإيرانيين شاركوا في تجمعات مؤيدة للحكومة في عدة مدن اليوم الأربعاء، بعد أن قالت منظمة العفو الدولية إن أكثر من مئة متظاهر قتلوا في الاضطرابات.

وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لحشود في مدينة رشت الشمالية وفي جرجان في الشمال الشرقي وفي شهريار جنوب العاصمة طهران، حيث قتل أحد أفراد الأمن في الاضطرابات.

وعرضت وسائل إعلام رسمية صورًا لعلي شمخاني، الأمين العام لأعلى مجلس أمني في مسيرة في شهريار.

وألقت إيران اللوم في الاحتجاجات على ”بلطجية“ على صلة بمنفيين وأعداء أجانب؛ الولايات المتحدة وإسرائيل والسعودية، وبدأت الاحتجاجات يوم الجمعة بعد رفع أسعار البنزين بنسبة 50% على الأقل وتوزيعه بالحصص، وتحولت سريعًا إلى مطالب سياسية.

وقال الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، أمس الثلاثاء، إن الاحتجاجات مسألة أمنية وليست حركة شعبية وتم التعامل معها بنجاح.

وذكرت منظمة العفو الدولية أن ما لا يقل عن 106 محتجين في 21 مدينة قتلوا، ووفقًا لإفادات شهود ومقاطع فيديو تم التحقق منها ومعلومات من نشطاء حقوقيين، وصفت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة تقرير المنظمة بأنه ”مزاعم لا أساس لها من الصحة وبيانات ملفقة“.

وقيدت إيران خدمة الإنترنت، ما جعل من شبه المستحيل على المتظاهرين نشر تسجيلات مصورة للاحتجاجات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال مسؤولون إن نحو ألف محتج اعتقلوا.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إنه تلقى تقارير عن مقتل العشرات، وحث السلطات على الحد من استخدام القوة لتفريق المتظاهرين.