تركيا تقمع تظاهرات لاجئين إيرانيين تضامنًا مع ”احتجاجات البنزين“

قمعت السلطات الأمنية في تركيا وقفات احتجاجية للاجئين إيرانيين خرجوا تضامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم أخيرًا اعتراضًا على قرارات اقتصادية بزيادة أسعار الوقود، وفق تقرير إخباري نشره موقع ”إيران واير“ المعارض، اليوم الأربعاء.

وقال التقرير، نقلًا عن نشطاء وشهود عيان من تركيا، إن قوات الأمن التركية تصدت لوقفة احتجاجية نظمها لاجئون إيرانيون أمس الثلاثاء بميدان ”الديك“ الواقع في محافظة دنيزلي غرب تركيا تضامنًا مع احتجاجات البنزين التي أطلقها مواطنوهم في مختلف المدن الإيرانية.

ولفت التقرير إلى أن عددًا من اللاجئين الإيرانيين في تركيا دعوا لتنظيم الوقفة الاحتجاجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما تدخلت قوات الأمن وقمعت وقفة اللاجئين واشتبكت مع المتظاهرين بالعصي والهراوات، كما اعتقلت عددًا من منظمي الوقفة الاحتجاجية.

ونشر تقرير ”إيران واير“ شهادة لأحد اللاجئين الإيرانيين المشاركين في الوقفة الاحتجاجية، دون كشف هويته، حيث أكد أن قوات الأمن التركية لم تسمح بتنظيم الوقفة الاحتجاجية للإيرانيين بحجة ”عدم حصولهم على تصريح للتظاهر“.

كما كشف التقرير أن عددًا من اللاجئين الإيرانيين المقيمين بالعاصمة التركية أنقرة أرادوا الحصول على تصريح رسمي للتظاهر تضامنًا مع الاحتجاجات التي تشهدها بلادهم، فيما رفضت السلطات طلبهم.

واندلعت في إيران احتجاجات شعبية منذ الجمعة الماضية، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعاظم أزماتهم الاقتصادية.

وكشفت آخر التقارير عن ارتفاع عدد قتلى الاحتجاجات في إيران خلال المواجهات مع قوات الأمن إلى أكثر من 100 قتيل وإصابة المئات واعتقال أكثر من 1000 محتج حتى الآن وفق ما أفادت منظمة العفو الدولية.