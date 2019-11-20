هولندا تعتقل امرأتين تنتميان لـ“داعش“ بعد ترحيلهما من تركيا

المصدر: ا ف ب

اعتقلت هولندا امرأتين تنتميان إلى تنظيم ”داعش“ في سوريا بعد وصولهما إلى الأراضي الهولندية من تركيا التي رحّتلهما، وفق ما أفاد مدعون عامون.

وأشار مكتب الادعاء العام في بيان إلى توقيف السيدتين بتهم الإرهاب عقب وصولهما إلى مطار سخيبول في أمستردام.

وقال الادعاء العام الهولندي أن ”امرأتين عائدتين من ميادين قتال تنظيم داعش في سوريا قامت تركيا بترحيلهما، جرى اعتقالهما مساء الثلاثاء لدى وصولهما الى مطار سخيبول“.

وأضاف أن السيدتين اللتين ”يشتبه في مشاركتهما في منظمة إرهابية اعتقلتا من قبل الشرطة العسكرية الملكية (التي تحرس المطارات والموانئ) قبل تسليمهما إلى الشرطة“.

ووفق الادعاء العام، فإن إحداهما تبلغ من العمر 23 عامًا ولديها طفلان أحدهما في الثالثة من عمره والثاني في الرابعة، وجرى توقيفهم في كانون الثاني/يناير عام 2018 في تركيا.

أما المعتقلة الثانية فتبلغ من العمر 25 عامًا وقدمت تقارير إلى السفارة الهولندية في أنقرة في تشرين الأول/أكتوبر طلبت فيها الحصول على مساعدة قنصلية للعودة.

وستمثل المرأتان أمام محكمة مدينة روتردام الجمعة.

وفي وقت سابق هذا الشهر قالت محكمة هولندية إن على الحكومة أن ”تساعد بجد“ في إعادة أطفال النساء اللواتي التحقن بتنظيم داعش في سوريا، لكن دون الحاجة الى إعادة الأمهات.

وجاء الحكم بعد أن رفع محامون يمثلون 23 امرأة متشددة دعوى قضائية الأسبوع الماضي يطالبون هولندا بإعادتهن مع أطفالهن الـ 56 من معسكرات الاعتقال في شمال سوريا.