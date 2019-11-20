بعد الغارات الإسرائيلية على سوريا.. نتنياهو: سنضرب كل من يعتدي علينا

علق بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء المكلف بحكومة تسيير الأعمال في إسرائيل، اليوم الأربعاء، على الغارات التي شنَّها جيش الاحتلال على عدد من المواقع في سوريا والتي يزعم الاحتلال تبعيتها لفيلق القدس الإيراني.

ووفق تغريدة عبر حساب نتنياهو على ”تويتر“ فإن الغارات واسعة النطاق التي شنَّها سلاح الجو على عشرات الأهداف التابعة لفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري في سوريا جاءت ردًّا على إطلاق 4 صواريخ على إسرائيل أمس.

وقال نتنياهو: ”سنضرب كلَّ من يعتدي علينا. سنواصل الحفاظ بكل حزم وإصرار على أمن إسرائيل“.

قال رئيس الوزراء نتنياهو في أعقاب الغارات واسعة النطاق التي شنها سلاح الجو على عشرات الأهداف أهداف التابعة الفيلق القدس الإيراني وللجيش السوري في سوريا ردا على إطلاق 4 صواريخ على أراضينا أمس: أوضحت أننا سنضرب كل من يعتدي علينا. سنواصل الحفاظ بكل حزم وإصرار على أمن إسرائيل. — بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) November 20, 2019

وفي وقت سابق أعلن المتحدث العسكري الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن إسرائيل هاجمت أهدافًا إيرانية وسورية داخل سوريا الأربعاء، في هجوم قال إنه ”ردًّا على صواريخ أطلِقت على إسرائيل قبلها بيوم“.

وذكر الجيش الإسرائيلي أن أنظمته الدفاعية أسقطت أربعة صواريخ أطلقت من سوريا باتجاه إسرائيل يوم الثلاثاء.