البنتاغون: داعش استغل الهجوم التركي في سوريا لإعادة رصّ صفوفه

المصدر: أ ف ب

أفاد تقرير صادر عن البنتاغون الثلاثاء أن تنظيم داعش استغل الانسحاب الأميركي من شمال شرق سوريا والتوغل العسكري التركي الذي تبعه هناك من أجل إعادة رصّ صفوفه، مرجحا انه بات بامكانه الإعداد لهجمات جديدة ضد الغرب.

وقال مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأمريكية، وهو جهاز مستقل للاستقصاءات، في تقريره الذي أصدره أن ”تنظيم داعش استغل التوغل التركي والخفض اللاحق للقوات الأميركية لإعادة بناء قدراته وموارده داخل سوريا وتعزيز قدرته على التخطيط لهجمات في الخارج“.

وأضاف التقرير أنه ”من المرجح“ أن يكون لدى تنظيم داعش ”الوقت والحيّز لاستهداف الغرب وتقديم الدعم لفروعه وشبكاته العالمية ال19″، مستندا الى معلومات وفّرتها وكالة استخبارات الدفاع الأمريكية.

وأضاف المفتش العام ان التنظيم على المدى البعيد ”سيسعى ربما إلى استعادة السيطرة على بعض المراكز السكانية السورية وتوسيع وجوده العالمي“.

ونقل التقرير عن وكالة استخبارات الدفاع قولها إن مقتل زعيم التنظيم أبو بكر البغدادي خلال غارة أمريكية في سوريا في 26 تشرين الأول/اكتوبر ”من المرجح أن يكون له تأثير ضئيل على قدرة تنظيم داعش على إعادة تكوين نفسه“.