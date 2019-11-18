مقتل 24 جنديًا ماليًّا و17 مسلحًا في معارك شرق البلاد

المصدر: أ ف ب

قُتل 24 جنديًا ماليًّا و17 مسلحًا الإثنين في معارك وقعت في شرق مالي التي تشهد تدهورًا أمنيًا مستمرًا، بحسب ما أعلن الجيش على وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن الجيش المالي أنه في خضم عملية مشتركة للقوات المالية والنيجرية ضد الجهاديين تعرّضت دورية لهجوم في تابانكورت.

وأعلن الجيش أن القوات المالية ”تأسف لمقتل 24 شخصًا، وجرح 29 ووقوع أضرار مادية. وقد أحصينا مقتل 17 إرهابيًا، وتوقيف نحو مئة مشتبه به“.

وأوضح الجيش أن الموقوفين في عهدة القوات النيجرية.

وكان قد أعلن في بيان سابق أنه تلقى دعمًا من القوات النيجرية ومن قوة برخان الفرنسية لمكافحة المتمردين.

وتشهد المناطق الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو مواجهات دامية بين جيوش هذه البلدان الثلاثة من جهة، ومليشيات مسلحة من جهة ثانية.

ويأتي اشتباك الاثنين بعد هجومين للمتمردين أوقعا نحو مئة جندي مالي خلال شهر.