جيش مالي يعلن مقتل 15 جنديًا على الأقل إثر هجوم لمتشددين

قال متحدث باسم جيش مالي، إنّ 15 جنديًا لقوا حتفهم إثر هجوم شنه متشددون، اليوم الجمعة، على موقع عسكري شمال البلاد، مشيرًا إلى أن عدد القتلى يمكن أن يزيد.

والهجوم ضربة جديدة لجيش الدولة التي تقع غرب أفريقيا، والذي لا يزال يعاني من وطأة هجمات فتاكة نفذها متشددون أواخر أيلول/سبتمبر، أبرزت قدرات الجماعات المسلحة في المنطقة وتطور أساليبها.

وقال المتحدث باسم جيش مالي دياران كوني:“الحصيلة المبدئية تشير إلى مقتل 15 من القوات المسلحة المالية، كما أصيب البعض ولحقت أضرار بالمعدات، وتم نشر تعزيزات“.

وتمكنت جماعات ترتبط بتنظيمي داعش والقاعدة من شن هجمات في أنحاء منطقة الساحل الأفريقي من معقلها في مالي، مما أدى إلى زعزعة استقرار أجزاء من النيجر، وبوركينا فاسو.

ولقي 38 جنديًا ماليًا حتفهم إثر هجمات منسقة يوم 30 أيلول/ سبتمبر، على قاعدتين للجيش وسط مالي، الذي خرج عن سيطرة الحكومة على الرغم من وجود قوات فرنسية ودولية أخرى.