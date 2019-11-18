كلمات مؤثرة لمحتجة إيرانية ضد النظام (فيديو)‎

أثار مقطع فيديو ظهرت فيه محتجة إيرانية وهي تصرخ مرددة شعارات بإسقاط النظام، ضمن إدانتها قمع ونهب النظام لثروات الشعب طيلة أربعين عامًا، وذلك ضمن احتجاجات مستمرة في البلاد لليوم الرابع على التوالي رفضًا لقرار السلطات زيادة أسعار الوقود، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء إيرانيون مقطع الفيديو على مواقع التواصل بشكل كبير، حيث وثق خروج محتجة أعلى جسر وهي تردد شعارات بإسقاط النظام، فيما كان المواطنون في الشارع يصطفون بسياراتهم احتجاجًا على غلاء أسعار الوقود.

وشاركت الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة مسيح علي نجاد، عبر حسابها على موقع ”تويتر“ مقطع الفيديو، حيث كتبت: ”شاهدوا هذه المرأة الإيرانية الشجاعة وهي تزيل حجابها الإلزامي على جسر، وتتحدى الحُكام الديكتاتوريين في إيران”.

وقالت المحتجة في مقطع الفيديو المتداول: ”فليسمع العالم أجمع أصواتنا اليوم، كيف فقدنا كل شيء عن طريق خامنئي (المرشد الإيراني)، وكيف أفقدنا النظام عديم الشرف شهداءنا، فاللعنة على النظام الذي يساعد نظام سوريا ويتركنا“.

On the third day of #IranProtests, watch this brave Iranian woman remove her compulsory hijab on a bridge & challenge Iran's dictators. "We've suffered for 40 years" amid a crowd of protesting drivers and their applause. Iranian women are at the forefront of #IranProtests. pic.twitter.com/fDPm3LqKLd — Masih Alinejad ????️ (@AlinejadMasih) November 18, 2019

وأضافت ضمن مخاطبتها المحتجين الإيرانيين الذين تفاعلوا معها وصفقوا لها بحرارة: ”لقد خرج العراقيون يحتجون معنا ضد الجمهورية الإسلامية، فاللعنة على الجمهورية الإسلامية، اللعنة على من جعلنا نعاني طيلة أربعين عامًا، اليوم أصرخ على ما وصلنا إليه منذ أربعين عامًا، اللعنة على خامنئي واللعنة على الخميني الملعون، فماذا فعلتم في حقوقنا“.

واندلعت في إيران احتجاجات شعبية منذ يوم الجمعة، اجتاحت أغلب المدن والمحافظات، اعتراضًا على قرار السلطات المفاجئ بزيادة أسعار البنزين لثلاثة أضعاف في ظل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين وتعاظم أزماتهم الاقتصادية.

ورغم تصاعد حدة الاحتجاجات الشعبية الرافضة للقرار، أكد كبار المسؤولين أن السلطات ستعمل على تطبيق قرار زيادة أسعار الوقود، فيما شدد المرشد الأعلى علي خامنئي على دعمه قرار أسعار البنزين الجديدة، واصفًا المتظاهرين المحتجين على القرار بـ”قطاع الطرق“

وأسفرت المواجهات بين القوات الأمنية الإيرانية والمحتجين عن سقوط 12 قتيلًا حتى الآن، في مختلف المدن التي تشهد الاحتجاجات، في ظل تصعيد القوات الأمنية لمواجهة المحتجين.