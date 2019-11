كلمات مؤثرة لمحتجة إيرانية ضد النظام (فيديو)‎

أثار مقطع فيديو ظهرت فيه محتجة إيرانية وهي تصرخ مرددة شعارات بإسقاط النظام، ضمن إدانتها قمع ونهب النظام لثروات الشعب طيلة أربعين عامًا، وذلك ضمن احتجاجات مستمرة في البلاد لليوم الرابع على التوالي رفضًا لقرار السلطات زيادة أسعار الوقود، ردود فعل على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول نشطاء إيرانيون مقطع الفيديو على مواقع التواصل بشكل كبير، حيث وثق خروج محتجة أعلى جسر وهي تردد شعارات بإسقاط النظام، فيما كان المواطنون في الشارع يصطفون بسياراتهم احتجاجًا على غلاء أسعار الوقود.

وشاركت الناشطة الحقوقية الإيرانية البارزة مسيح علي نجاد، عبر حسابها على موقع ”تويتر“ مقطع الفيديو، حيث كتبت: ”شاهدوا هذه المرأة الإيرانية الشجاعة وهي تزيل حجابها الإلزامي على جسر، وتتحدى الحُكام الديكتاتوريين في إيران”.

وقالت المحتجة في مقطع الفيديو المتداول: ”فليسمع العالم أجمع أصواتنا اليوم، كيف فقدنا كل شيء عن طريق خامنئي (المرشد الإيراني)، وكيف أفقدنا النظام عديم الشرف شهداءنا، فاللعنة على النظام الذي يساعد نظام سوريا ويتركنا“.

On the third day of #IranProtests, watch this brave Iranian woman remove her compulsory hijab on a bridge & challenge Iran's dictators.

"We've suffered for 40 years" amid a crowd of protesting drivers and their applause.

Iranian women are at the forefront of #IranProtests. pic.twitter.com/fDPm3LqKLd

