غوتيريش يتابع ”بقلق بالغ“ الصدامات بين المتظاهرين والأمن الإيراني

أكد متحدث أممي، اليوم الإثنين، أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ”يتابع بقلق بالغ الصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن في إيران“.

وقال المتحدث الرسمي باسم الأمين العام استيفان دوغريك، في مؤتمر صحفي عقده بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك: إن ”الأمين العام يتابع بقلق بالغ الوضع في جمهورية إيران الإسلامية والصدامات بين المتظاهرين وقوات الأمن“.

وذكر أن ”غوتيريش حزين للغاية للأرواح التي أزهقت“، مشددًا على أن الأمم المتحدة ”تؤمن من حيث المبدأ بحق الناس في التجمع السلمي“.

وتشهد إيران، منذ أيام، تظاهرات احتجاجية على رفع أسعار الوقود، فيما تتهم جهات رسمية ”أطرافًا خارجية“ لم تسمها بالسعي لإخلال النظام العام.

ويوم أمس الأحد، أوقفت السلطات الإيرانية نحو 1000 شخص خلال احتجاجات عنيفة على زيادة سعر الوقود، بحسب وسائل إعلام محلية.

وأحرق محتجون غاضبون ما يزيد على 100 مصرف، و50 متجرًا خلال الاحتجاجات، التي تسببت بسقوط قتلى وجرحى بين المتظاهرين وقوات الأمن.