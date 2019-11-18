روسيا تعيد لأوكرانيا 3 سفن عسكرية

أعلنت السلطات الروسية ، اليوم الإثنين ، أنها سلمت أوكرانيا ثلاث سفن عسكرية كانت قد احتجزتها قبل سنة خلال حادث بحري وذلك تنفيذًا لرغبة كييف قبل قمة سلام مقررة في باريس الشهر المقبل، التي تهدف إلى استئناف جهود تسوية النزاع في شرق أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان إنه تم تسليم أوكرانيا 3 سفن للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود قبالة ساحل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها عام 2014.

وأضافت الخارجية إأن موسكو سترد بقوة مستقبلًا على أي ”استفزازات“ مماثلة في البحر قرب حدودها. وقالت إن رحلتها الأساسية التي فسرتها روسيا بأنها انتهاك لحدودها كانت سلمية وقانونية وأن كييف تعتزم رفع دعوى ضد روسيا بهذا الخصوص أمام لجنة تحكيم دولية في هولندا.

في المقابل أعلنت وزارة الخارجية في أوكرانيا أن السفن الثلاث في طريقها حاليًا إلى ميناء أوديسا.

وكانت روسيا قد صادرت السفن الثلاث في المنطقة ذاتها في شهر نوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي بعد إطلاق النار عليها وإصابة عدد من البحارة على متنها. وقالت موسكو إن السفن، وهما سفينتا مدفعية صغيرتان وزورق سحب، دخلت المياه الروسية بصورة غير قانونية وهو ما نفته كييف.

وأعادت روسيا البحارة الذين كانوا على متن السفن إلى أوكرانيا في سبتمبر أيلول ضمن اتفاق لمبادلة السجناء.

وذكرت الرئاسة الفرنسية الجمعة الماضية أنه من المقرر أن يلتقي زعماء فرنسا وألمانيا وروسيا وأوكرانيا في باريس في التاسع من ديسمبر كانون الأول في محاولة لتعزيز جهود التوصل إلى حل سلمي للصراع في شرق أوكرانيا.

وقُتل ما يزيد عن 13 ألفًا خلال الصراع المستمر منذ أكثر من خمس سنوات في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا وقوات الحكومة الأوكرانية.