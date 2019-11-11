مصدر عسكري إيراني: موسكو تبتز طهران لتشغيل منظومة S300

وصف تقرير نشره موقع إيراني معارض، يوم الاثنين، النظام الإيراني بأنه أصبح بقرة حلوبًا بالنسبة لروسيا، نتيجة رفض موسكو السماح للعسكريين الإيرانيين بتشغيل منظومة صواريخ S300 التي تسلمتها في يوليو/تموز 2016.

ونقل موقع ”أوا تودي“ عن مصدر وصفته بالمطلع مشترطًا عدم الكشف عن هويته، إن ”خبراء ومتخصصين روسًا تلقوا مبالغ مالية كبيرة من إيران للقيام بتشغيل نظام الدفاع الجوي S300، بسبب عدم قدرة الإيرانيين على تشغيلها، تحضيرًا للمناورات الدفاعية للقوات الإيرانية التي من المقرر أن تجرى في 19 من الشهر الجاري بمحافظة سمنان الواقعة شرق العاصمة طهران”.

وقال المصدر وهو عسكري في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية إن ”وجود متخصصين من روسيا لتشغيل منظومة S300، جاء بسبب عدم وجود خبراء إيرانيين من قوات الجيش قادرين على تشغيل هذه المنظومة“.

ووفقًا للمصدر، ”اشترت الجمهورية الإسلامية نظام الدفاع الجوي S300من روسيا في 2016، لكن روسيا رفضت حتى الآن تقديم مزيد من التدريب للمشغلين الإيرانيين لاستخدام النظام“.

وأوضح المصدر الإيراني أنه ”في مارس/آذار 2017، فشل المشغلون العسكريون الإيرانيون في تحقيق نتائج مقبولة في القضاء على الأهداف بسبب نقص التدريب والإلمام التام بالنظام خلال مناورات عسكرية جرت في تلك الفترة“.

وكشف المصدر أن ”النظام الدفاعي الجوي S300 الروسي الذي تم تسليمه إلى إيران عام 2016، في الواقع كان نسخة لما قبل 18 عامًا، لم يقبل الخبراء الروس سوى مهمة المشغل و رفضوا قبول أي تدريب إضافي للخبراء من قوات الجيش الإيراني“.