تصاعد الاحتجاجات في إيران.. وحرق عدد من المراكز الأمنية والبنوك (فيديو)

أكد ناشطون ووسائل إعلام إيرانية فجر اليوم، إقدام المحتجين على حرق عدة بنوك في طهران وأصفهان، في مؤشر جديد على تصاعد حدة الاحتجاجات المنادية بإسقاط النظام في إيران ونهجه الذي يعتمد على جيوب المواطنين لسد العجز الحاصل من الفساد المستشري وتخصيص الجزء الاكبر من الموازنة للجهود الحربية والتدخل في شؤون دول الجوار.

ونشر ناشطون مقاطع فيديو توثق حرق المحتجين مبنى البنك الوطني في سلطان أباد بالعاصمة طهران، وبنك ملي وبنك ملت وبنك سينا في أصفهان.

عاجل : حرق بنك ملي وبنك ملت وبنك سينا في أصفهان الأن . #IranProtests pic.twitter.com/2tqccZ5USm — محمد مجيد الأحوازي (@MohamadAhwaze) November 18, 2019

وفي الوقت ذاته تداول ناشطون مقاطع فيديو توثق حرق المحتجين لمراكز انية لا سيما لمركز في مدينة شيراز.

ومع تصاعد حدة الاحتجاجات باتت البنوك ومراكز الأمن هدفا رئيسيا للمحتجين.

ومنذ صباح الأحد، تظاهرالآلاف في مختلف أنحاء العاصمة طهران بما في ذلك ”تهران بارس“ و”تهران سر“ وشارع وساحة ”انقلاب“ وجامعة طهران وشارع مصدق و”لاله زار“ و”آريا شهر“ وشارع كاشاني وطريق ”محلاتي“ السريع وطريق ”نيايش“ السريع.

وهتف طلاب جامعة طهران بعبارات مثل”الموت للدكتاتور“ و”أيها الأصولي وأيها الإصلاحي انتهت اللعبة“ و”تسلقوا الإسلام وجعلوا الشعب أذلاء“ و”الشعب يستجدي والسيد (خامنئي) يتعامل كأنه إله“ و”زاد سعر البنزين وزادت وقاحة الولي الفقيه“.

في اليوم الثالث من انتفاضة إيران، نزل الآلاف في كرج إلى الشوارع في تظاهرة وهم يرددون ”الموت للدكتاتور“.

و مساء الأحد، تظاهر آلاف من الإرانيين في ”فرديس“ بكرج، واستولوا على الدوار الرئيسي. كما أغلقوا جميع الشوارع ووضعوا متاريس وأشعلوا النيران.

وبحسب شهود عيان فقد أٌدم عناصر النظام على إطلاق النار بأسلحة كلاشينكوف من أسطح البنايات على المحتجين.