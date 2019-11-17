سريلانكا .. فوز مرشح المعارضة راجاباكسا بانتخابات الرئاسة

فاز مرشح المعارضة في سريلانكا ووزير الدفاع السابق، غوتابايا راجاباكسا، في الانتخابات الرئاسية، التي جرت السبت، بمشاركة 35 مرشحًا.

وأقر مرشح الحزب الحاكم وزير الإسكان ساجيث بريماداسا، بالهزيمة، قائلًا في بيان إنه ”يحترم قرار الشعب“ في اختيار منافسه راجاباكسا.

وكان راجاباكسا شغل منصب وزير الدفاع في فترة الحرب الأهلية، في عهد شقيقه الرئيس السابق ماهيندا راجاباكسا.

وتعد الحرب الأهلية السريلانكية أسوأ علامة في تاريخ الدولة، وامتدت قرابة ربع قرن من 1983 إلى 2009، وكانت الحرب بين حركة نمور التاميل الانفصاليين والجيش السريلانكي، والتي انتهت بانتصار الجيش بعد مقتل الآلاف من المدنيين.