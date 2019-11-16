”انتفاضة البنزين“.. حرق مقار حكومية ومواجهات عنيفة في إيران (فيديو)

شهدت عدة مدن إيرانية احتجاجات شعبية عارمة لليوم الثاني على التوالي، السبت، وصلت ضواحي العاصمة طهران، على خلفية رفع أسعار البنزين، تخللتها مواجهات مع القوات الأمنية، بلغت ذروتها بعد إضرام محتجين النار في مبانٍ حكومية بضواحي طهران.

جاءت التظاهرات، التي جرى تسميتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بـ“انتفاضة البنزين“، على خلفية قرار حكومي برفع أسعار البنزين لثلاثة أضعاف ومنح كل حافلة 60 لترًا شهريًا.

الموقف في شيراز .. المحتجون اغلقوا أغلقت معظم الطرق في المدينة #ايران pic.twitter.com/SNOn4RSQf0 — حسينة اوشان (@hassinaouch) November 16, 2019

وتطورت الاحتجاجات من وقفات في معظم المحافظات إلى تظاهرات مناهضة للنظام اشتبك فيها المتظاهرون مع قوات الأمن التي انتشرت بكثافة واستخدمت العنف، بحسب النشطاء، وكما تظهر المقاطع التي ينشرونها عبر مواقع التواصل.

وشملت الاحتجاجات، التي انطلقت أمس الجمعة واستمرت السبت، مدن ”مشهد، سرجان، الأحواز، أصفهان، شيراز“، وانتقلت إلى العاصمة طهران، حيث أظهرت لقطات بثها ناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي اشتعال النار بمحطة وقود في أحد الطرق الرئيسية في طهران، كما هاجم متظاهرون غاضبون سيارة للشرطة وأشعلوا فيها النيران.

«مرگ بر خامنه‌ای»

در #بهبهان یک بانک به آتش کشیده شد. pic.twitter.com/9ttgfGzAR5 — Human Rights In Iran (@ir_humanrights) November 16, 2019

ولجأت السلطات الإيرانية إلى قطع خدمات الإنترنت عن مدن عدة، في محاولة لمنع التواصل بين المتظاهرين، ومنع بث مشاهد قمع المحتجين.

وأظهرت مقاطع الفيديو إضرام المحتجين النار في مبانٍ حكومية بضواحي العاصمة، بالإضافة إلى إحراق صورة المرشد الإيراني علي خامنئي في مدينة ”إسلام شهر“، ولقيت تفاعلًا من مغردين إيرانيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

ومع اتساع رقعة التظاهرات، أغلق المحتجون ميدان الاستقلال أهم ميادين العاصمة طهران، وفق نشطاء.

المحتجون في #ايران يغلقون أهم ميادين العاصمة #طهران ورقعة التظاهرات في ازدياد pic.twitter.com/9O6DjSb3UR — Wesam Hamdosh (@wesam9711) November 16, 2019

وفي مدينة ”إسلام شهر“ ثاني مدينة من حيث عدد السكان بمحافظة طهران، أقدم محتجون على إحراق مبنى مركز للشرطة، بحسب ما ذكر ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فوري: آتش زدن کانکس ناجا در #اسلامشهر ۲۵ آبان نیروهای سرکوبگر از این کانکس به عنوان مقر برای حمله به معترضین استفاده می کردند pic.twitter.com/BfrkCYlgjz — يو و مي (@tTmBkhrJBirREP4) November 16, 2019

كما أحرق محتجون في مدينة إسلام شهر محطة تعبئة للوقود، ليرتفع بذلك محطات الوقود التي أحرقها المحتجون إلى خمس محطات في إيران.

#اسلامشهر

آتش زدن عکس خامنه ا توسط مردم معترض

شنبه

۲۵ آبان۹۸ pic.twitter.com/QedQb5NcBN — بگونه (@begoonaah) November 16, 2019

كما أضرم المحتجون في مدينة تبريز الواقعة شمال شرق إیران النار في حافلة كبيرة لقوات الأمن، بحسب ما ذكرت قناة ”در“ التابعة للمعارضة الإيرانية.

تبریز، آتش زدن اتوبوس سرکوبگران توسط مردم غیور مرگ بر جمهوری اسلامی#بنزین pic.twitter.com/EP5GvQOqq1 — انقلاب مردم ایران (@iranianrevo) November 16, 2019

واستهدف محتجون في مدينة شيراز التابعة لإقليم فارس جنوب إيران حافلة تابعة للقوات الأمنية، فيما فتحت قوات الأمن النار على المحتجين.

شیراز پاسگاه معالی اباد، اتش زدن خودروی پلیس و پرتاب کوکتل مولوتوف به داخل پاسگاه، تیراندازی از سمت نیروی انتظامی به مردم، الان معالی اباد کلا تو دست مردم هست…#بنزین_۳۰۰۰_تومانی pic.twitter.com/xWI0IS56R0 — paradox (@paradox19800) November 16, 2019

آتش زدن خودرو مقابل کلانتری معالی آباد-شیراز

۲۵ آبان ساعت ۱۶ pic.twitter.com/BQfHOBBcdU — PitpitaK☘ (@Pitpitak1) November 16, 2019

#شیراز 20 متری امام حسین

2تا ماشین پلیس 1 موتور

آتش زدن pic.twitter.com/l2lL2reYRi — Varo (@Varo40697408) November 16, 2019

ويقول الإيرانيون إن متوسط دخلهم الذي لا يتجاوز حوالي 200 دولار لا يستطيع تحمل أعباء زيادة أسعار البنزين، إلى جانب ارتفاع أسعار المواد الغذائية التي تضاعفت منذ بدء العقوبات، وما زالت بارتفاع مستمر.