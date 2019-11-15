روسيا تنشر قواتها في قاعدتين أخلتهما الولايات المتحدة في سوريا

تمركزت قوات روسيا في قاعدتين كانت قد أخلتهما الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب مدينة عين العرب (كوباني) شرق نهر الفرات.

وأبلغت مصادر محلية، اليوم الجمعة، أن روسيا نشرت قواتها في قاعدتي ”صرين“ و“السبت“، بعدما انسحبت منهما القوات الأمريكية مؤخرًا.

وكانت الولايات المتحدة قد أجْلت قواتها من القاعدتين، مع بدء عملية تركية شمال سوريا، ضمن عمليات سحب قواتها من 16 قاعدة ونقطة عسكرية من أصل 22 في سوريا.

من ناحية أخرى، تمركزت قوات النظام مساء الخميس، في العديد من النقاط على الشريط الحدودي، الممتد من مدينة القامشلي إلى قرية عين ديوار -التابعة لمدينة المالكي- المتاخمة للحدود العراقية.