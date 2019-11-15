بوتين: نأمل أن يزور ترامب روسيا في يوم النصر

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يوم الخميس، إنه يأمل أن يزور نظيره الأمريكي دونالد ترامب موسكو في عيد النصر في التاسع من مايو/ أيار العام المقبل.

وأضاف بوتين أن بلاده مستعدة لإجراء محادثات مع واشنطن.

وتابع أنه سيكون من ”الصواب“ أن يحضر ترامب مراسم إحياء الذكرى الخامسة والسبعين للانتصار في الحرب العالمية الثانية على ألمانيا النازية حتى رغم أنه سيكون وقت الحملة الانتخابية الرئاسية في الولايات المتحدة.

وعادة ما يستخدم بوتين المناسبة لاستعراض العتاد العسكري لبلاده.

وقال ترامب الأسبوع الماضي، إنه يفكر في حضور الحدث بعد أن تلقى دعوة من الكرملين.