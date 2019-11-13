صواريخ المقاومة الفلسطينية تلحق أضرارًا بمنشآت في أشكول

قالت مصادر إسرائيلية الأربعاء إن صاروخًا فلسطينيًا أطلق من قطاع غزة ضمن جولة التصعيد الساخنة مع المقاومة الفلسطينية، وأصاب خطًا للمياه في مستوطنة أشكول.

وذكر موقع ”سروجيم“ العبري، أن صاروخًا أطلق من قطاع غزة أصاب خط المياه الرئيسي الذي يغذي ما يسمى ”المجلس الإقليمي أشكول“.

شاهد: آثار قصف المـقاومـ ـة بغزة لمستوطنة "أشكول" pic.twitter.com/n0rSq1yw4s — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 13, 2019

وبحسب ما ظهر في مقاطع مصورة تداولها ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الصاروخ على ما يبدو أصاب خط المياه بأعطال واضحة حيث بدا تسرب المياه بمساحة واسعة فيما تدفقت المياه من فتحات.

وفي السياق نفسه، قالت القناة 12 العبرية في التلفزيون الإسرائيلي إن صاروخًا أصاب كذلك مصنعًا بشكل مباشر في مستوطنة ”سديروت“، بينما ذكرت القناة 13 العبرية أن أضرارًا لحقت بمنشأة في المجلس الإقليمي أشكول بعد قصفها بالصواريخ المنطلقة من غزة عبر الفصائل الفلسطينية.

أضرار في منشأة بالمجلس الاقليمي أشكول بعد قصفها بالصورايخ من #غزة pic.twitter.com/PTnsO0KedK — وكالة قدس نت للأنباء (@qudsnet) November 13, 2019

وقالت القناة عينها إن صاروخَ اعتراض من ”القبة الحديدية“ سقط وتسبب بأضرار في حظيرة دجاج في إشكول ولم يبلغ عن وقوع إصابات.