18 شهيدًا في غزة ونتنياهو يمنح ”الجهاد الإسلامي“ خيارًا واحدًا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، على لسان الناطق باسمها أشرف القدرة، أن عدد الشهداء الذين سقطوا اليوم بلغ 6 شهداء، ليرتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ اغتيال بهاء أبوالعطا أمس الثلاثاء إلى 18 شهيدًا.

وقالت الوزارة إن خالد معوض فراج (38 عامًا) – وهو أحد قادة سرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي – كان من بين الشهداء الذين سقطوا وسط القطاع، وقضى في غارة شنتها طائرة إسرائيلية.

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وذكرت وزارة الصحة بغزة أن 50 شخصًا أصيبوا بجراح جراء الغارات الإسرائيلية، دون تقديم تفاصيل حول طبيعة إصاباتهم.

في الوقت ذاته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن أمام حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية خيارًا واحدًا، وهو وقف الهجمات الصاروخية، وإلا فإن إسرائيل ستواصل ضربها ”بلا رحمة“.

وقال في مستهل اجتماع طارئ للحكومة الإسرائيلية، الأربعاء: ”قلت يوم أمس إننا لا نسعى إلى التصعيد، ولكننا نرد على أي اعتداء يُشن علينا بهجمة من طرفنا، وبرد عنيف جدًا، وأعتقد أن من الأفضل لحركة الجهاد الإسلامي أن تدرك ذلك الآن، قبل فوات الأوان بالنسبة لها“.

وأضاف، بحسب نص تصريحه الذي أرسل مكتبه نسخة منه: ”أعتقد أن هذه الرسالة باتت تُستوعب لدى الجهاد الإسلامي، وهم يدركون أننا سنستمر في ضربهم بلا رحمة، وأن قوة إسرائيل كبيرة وأن إرادتنا كبيرة جدًا“.

وتابع: ”إن اعتقد قادة الجهاد الإسلامي بأن هذه الرشقات والإصابات ستضعفنا وستخفف من عزيمتنا فهم مخطئون، ولذا فإن أمامهم خيارًا واحدًا: الكف عن شن هذه الهجمات أو تكبد المزيد من الضربات.. هذا هو الخيار أمامهم“.